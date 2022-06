S-plus huldigt kaart- en koersbalkampioenen

Zeebrugge Zeebrugge heeft nu een ‘wijkregis­seur’ die leefomge­ving moet helpen verbeteren

Peter d’Aubioul is aangesteld als ‘wijkregisseur’ in Zeebrugge. Hij krijgt van de stad en het havenbestuur van Port of Antwerp-Bruges de taak om de Zeebruggenaren beter te ondersteunen en het leven in de havengemeente te verbeteren.

