Remi en Lizette vieren briljant

Remi is geboren en getogen in Wingene en ging na zijn soldatentijd aan de slag in de Zande op het St. Pietersveld. Hij werkte er voor het Ministerie van Openbare Werken, al werkte hij later ook voor de dienst Wegen in Loppem, om zijn loopbaan te beëindigen bij de dienst Bruggen en Wegen in Pittem. Hij was jaren bestuurslid van het feestcomité op Sint-Elooi. Lizette (85), die afkomstig is van Roeselare, leerde Remi kennen in een cafeetje op de hoek van de Peerstalstraat en de Noordakkerstraat en in 1957 stapten ze in het huwelijksbootje. Samen bouwden ze een huis in de Rozendalestraat en daar brachten ze drie kinderen groot. Als de kinderen oud genoeg waren, ging Lizette aan het werk in de naburige Sint-Elooischool. Nog elke week gaat het koppel samen wandelen. Ze houden ook van kaarten en scrabble.