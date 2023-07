Regenbuien, maar soms ook zon in Wingene vandaag

Fiets- en wandelrou­tes zetten groenin­span­nin­gen van landbou­wers positief in de kijker

Vanaf dit weekend kan je in Wingene, maar eveneens in Diksmuide en Torhout ‘boerderijspotten’. Dit dankzij enkele fiets- en wandelroutes door landelijk gebied die je doen ontdekken welke inspanningen landbouwers doen om hun bedrijven te integreren in het landschap. Er zijn ook leuke prijzen te winnen.