Recordaantal deelnemers voor Zomerzoektocht

Brugge Kapucijnen­kloos­ter krijgt nieuwe toekomst als internaat, evenemen­ten­plek en zomertuin: “Maar we moeten erover waken dat dit ook economisch haalbaar blijft”

Er is eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Minderbroeders Kapucijnenkerk in de Boeveriestraat in Brugge. Het eeuwenoude gebouw zal binnenkort gebruikt worden als internaat en groepsverblijf tijdens vakanties, een evenementenhal én een open tuin voor kunstobjecten. Het is Toerisme Vlaanderen dat samen met de stad Brugge de nieuwe toekomst heeft uitgewerkt.

