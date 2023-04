Prijzen te winnen tijdens Maand van de Markt in Wingene en Zwevezele

Het Ovenbuur sleept nominatie in de wacht voor Camper­plaats van het Jaar: “Persoon­lij­ke aanpak maakt een verschil”

Camperplaats Het Ovenbuur in de Kanegemstraat in Tielt is genomineerd voor de Campercontact Award in de categorie ‘Beste camperplaats van België’. De camperplaats werd in mei 2021 geopend en telt 13 verharde plaatsen voor campers. “Gasten appreciëren de leuke familiale sfeer rond onze camperplaats”, aldus Patrick De Poorter.