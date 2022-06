Pop-upskatepark strijkt neer aan sportcentrum

“Het populaire skatepark in Zwevezele is soms net ietsje te veraf voor onze jongste tieners”, aldus jeugdschepen Jens Danneels (CD&V). “Bovendien leeft de vraag om ook in Wingene een skatepark te voorzien. Op basis van de input die we kregen tijdens een brainstormsessie van Jong CD&V met lokale skaters, voorzien we nu alvast tijdens de maand juli een voorlopige opstelling. Het gaat om een testfase waarbij we willen nagaan welke locatie en toestellen geschikt zijn voor een permanent skatepark”.