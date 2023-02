Pierre Serry, “fixer” van kasteelmoord, verlaat gevangenis

Tieltse Europahal even het epicentrum van de dartssport

De Europahal in Tielt was het voorbije weekend even het epicentrum van de dartssport. Bijna vierhonderd deelnemers namen het op zeventig banen tegen elkaar op. Een ongezien succes – of een schot in de roos, om even in de sfeer te blijven - voor dartsclub ’t Pompierke dat hiermee nog maar aan zijn eerste tornooi toe was. “Voor volgend jaar hebben we nog grootsere plannen”, klinkt het enthousiast.