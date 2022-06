Oudercomité haalt Regi en z’n gastzangeressen naar de sporthal

Schuiferskapelle Junikermis krijgt wielerdorp voor doortocht van Elfsteden­ron­de

Kermiszondag in Schuiferskapelle zal helemaal in een wielerjasje zitten. Bij de doortocht van de Elfstedenronde op zondag 12 juni zorgt het bewonersplatform in samenwerking met de Kapelse Wielerclub voor een wielerdorp.

