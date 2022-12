Opschorting voor politieman die familie en kennissen opzocht in databanken

De beklaagde was tot september 2020 aan de slag als wijkagent in Brugge. In die periode zocht hij in de databanken van DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) en ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) naar zijn eigen gegevens. Later werkte V. bij het technisch steunteam van de scheepvaartpolitie, waar hij tot februari 2021 in verschillende databanken ook de gegevens van familieleden en kennissen opzocht. Volgens procureur Yves Segaert-Vanden Bussche geven de feiten duidelijk blijk van normvervaging.