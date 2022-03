Oproep naar meubels voor vluchtelingen is succes: “Al veertig matrassen, dertig bedden, zes salons, tien microgolfovens en twee diepvriezers gekregen”

Anticiperend op de vluchtelingenstroom uit Oekraïne besloot het gemeentebestuur om zowel het klooster als de leegstaande bib in te schakelen voor de opvang van vluchtelingen. In de bibliotheek en in het klooster samen zijn zo’n vijftig plaatsen. Om de ruimtes te bemeubelen, deed de gemeente een beroep op de solidariteit van de Wingenaars. En die oproep werd ook beantwoord. “We zijn een warme gemeente en de solidariteit met Oekraïne is duidelijk groot”, zegt zorgschepen Tom Braet (CD&V). “Heel veel mensen zijn hier vandaag spulletjes komen brengen. We kregen stapelbedden, maar ook tafels, stoelen, beddengoed en keukengerief. Ik denk dat we zelfs al tien microgolfovens hebben.”

Grote eettafels en koelkasten gezocht

Nog volgens Braet zijn er ondertussen ook 22 gezinnen die zich aangemeld hebben om thuis vluchtelingen op te vangen. “Op dit moment hebben we nog geen zicht op het aantal vluchtelingen dat onze kant zal uit komen, maar het is de bedoeling om tegen 21 maart alles in de bib en in het klooster klaar te hebben. In geval van nood kunnen we ook nog twaalf mensen onderdak geven in het Belfius-gebouw, terwijl we eventueel ook de benedenverdieping van de bib nog kunnen compartimenteren. Bedoeling is trouwens dat de vluchtelingen in eerste instantie hier onderdak krijgen en dat we pas in tweede instantie een beroep gaan doen op thuisopvang.”