Opdrachtgever Kasteelmoord moet niet terug naar gevangenis: André Gyselbrecht (72) krijgt enkelband

Ruiselede/WingeneAndré Gyselbrecht (72), de opdrachtgever van de zogenaamde Kasteelmoord, heeft zijn laatste dag in de gevangenis gezeten. Hij is namelijk vrij met een enkelband. En dat betekent dat hij de rest van zijn straf thuis kan uitzitten. De voormalige huisarts werd veroordeeld tot 21 jaar cel.

Begin maart mocht hij de gevangenis voor het eerst verlaten. Want toen kreeg André Gyselbrecht beperkte detentie. In de praktijk moest hij toen overdag gaan werken en diende hij zich ’s avonds opnieuw in de gevangenis aan. Maar nog geen jaar later heeft de voormalige huisarts (72) nu een enkelband gekregen. En dat betekent dat hij voortaan thuis mag slapen en niet terug naar de gevangenis moet. Als hij zich aan de bijhorende voorwaarden houdt, uiteraard.

Gyselbrecht was jarenlang een gerenommeerd dokter in zijn thuisdorp Ruiselede in West-Vlaanderen. Maar hij belandde in de cel als spilfiguur in het bekende dossier rond de Kasteelmoord. De dokter had namelijk de opdracht gegeven voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens (34) in januari 2012. Eerst beweerde hij dat hij hem enkel een lesje wou leren, maar tijdens het proces bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.

De ex-dokter werd in 2013 voor het eerst aangehouden in de zaak en kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van 21 jaar. Daarvan zat hij ondertussen al meer dan één derde uit - voornamelijk in voorhechtenis - en komt hij dus in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

In 2020 vroeg hij al eens een enkelband aan, maar dat werd hem toen geweigerd. Begin maart van dit jaar mocht hij de gevangenis dan toch voor het eerst verlaten van de strafuitvoeringsrechtbank in Gent. We zagen toen hoe hij aan de gevangenispoort werd opgewacht door zijn zoon Peter. ’s Avonds moest hij zich toen aan diezelfde poort opnieuw melden, om de nacht in de gevangenis door te brengen.

Maar enkele dagen geleden versoepelde de rechtbank die regeling nog en kreeg Gyselbrecht zijn langverwachte enkelband. Het ziet er dan ook naar uit dat hij de binnenkant van de gevangenis voorgoed vaarwel mocht zeggen. Volgens de Krant van West-Vlaanderen werkt Gyselbrecht overdag in een dierenartsenpraktijk, gespecialiseerd in pluimvee. ’s Avonds zou hij dan terug naar huis in Ruiselede moeten komen.

Aan zijn activiteiten als dokter hervatten moet Gyselbrecht echter niet meer denken. Hij werd namelijk definitief geschrapt door de Orde der Geneesheren na zijn definitieve veroordeling.

