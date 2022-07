Omruilperiode oude zwembadtickets verlengd tot eind augustus

Lichtervelde/Roeselare/Ledegem Zitbanken met een verhaal dankzij podcastpro­ject ‘Het Bankje’

Als je deze zomer even uitblaast op een zitbankje in Lichtervelde, in Ledegem of in het stadspark in Roeselare is de kans groot dat er een QR-code met een verhaal achter te ontdekken valt op de bank.

27 juli