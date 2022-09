Oekraïense vluchtelinge uit Wingene bevalt van gezonde jongen in Tielts Sint-Andriesziekenhuis

De zwangere Oekraïnse vluchtelinge Tetiana (39) en haar dochter van zes kwamen in april aan in Wingene. Ze verblijven in het voormalige Belfiuskantoor, dat omgevormd werd tot noodopvangplaats. De man van Tetiana en haar achttienjarige zoon bleven achter in haar moederland. Vorige donderdag, op 1 september, kreeg het gezin er een zoontje bij. Andrew werd rond 11 uur geboren en is een gezonde jongen van 3,4 kg. “Moeder en baby stellen het goed”, vertelt welzijnsschepen Tom Braet (CD&V). Hij en burgemeester Lieven Huys brachten de kleine Andrew maandag een bezoekje. Met een stukje taart en wat attenties voor baby en moeder.

Buddywerking

“Tetiana, die afkomstig van Odessa, had het er wel moeilijk mee dat haar man er niet bij was”, zegt Tom Braet. ‘Hij en haar oudste zoon mochten het land niet verlaten. Via een videocall heeft de papa zijn kersverse zoontje gezien, maar de papa kon zijn baby uiteraard niet vasthouden. Emotioneel moet dat bijzonder zwaar zijn.” De buddy die Tetiana en haar dochter begeleidt sinds hun verblijf in Wingene, was wel bij de geboorte. “De buddywerking van het Sociaal Huis zorgde ervoor dat de zwangere mama niets tekortkwam in aanloop naar de geboorte. De bescherming en ondersteuning van onze meest kwetsbare burgers, zoals zwangere vrouwen en baby’s is per slot van rekening een mensenrecht. Of ze nu Oekraïens of Vlaams zijn.”