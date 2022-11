Nieuwe start voor café De Sportwereld

Hazesimitator Don Martin, die eerder ook bekend stond onder de naam Johnny Montero, bemant er voortaan de tapkraan samen met zijn vriendin. De twee namen het roer over van Thomas Rijssenbeek, die de kroeg anderhalf jaar uitbaatte. “We waren al even aan het zoeken naar een geschikt café om over te nemen en zagen hier meteen potentieel”, zegt de cafébaas. “Gezelligheid en muziek staan centraal en daarom namen we ook afscheid van de biljarttafel en het dartsbord. In de plaats is er nu een muziekhoekje voor gastartiesten. Ook ik ga hier regelmatig optreden.”