Nieuwe sportvereniging G-Bike Wingene boven de doopvont gehouden

WingeneIn café De Zwarte Leeuw zag dinsdagavond een nieuwe G-sport vereniging het daglicht. Vijf initiatiefnemers vergezeld van een meter en een peter zetten hun schouders onder de vereniging en willen voortaan elk jaar in september een wielerwedstrijd voor personen met een beperking organiseren in de omgeving van ambachtelijke zone De Verrekijker.

Daarmee pikt G-Bike Wingene een oude traditie weer op, want tot drie jaar terug was er jaarlijks een wedstrijd voor handbikes op het Vrijgeweid in Zwevezele. Kenny Vangampelaere, die in 2012 verlamd raakte bij een arbeidsongeval en sindsdien met een handbike rijdt, was daarbij steevast van de partij. “Net voor corona is de wedstrijd verhuisd naar Lichtervelde”, legt hij uit. “Mijn broer Chris (de uitbater van de Zwarte Leeuw -red.) en ik raakten aan de praat met Marc Vanoverschelde en zo ontstond het idee voor een nieuwe wedstrijd op eigen bodem.”

Penningmeester Marc Vanoverschelde gaat verder. “Ambachtelijke zone De Verrekijker sluit aan op de Tieltsteenweg en vormt zo een heel mooi parcours voor fietsers. We namen contact op met sportschepen Jens Danneels en ook hij zag het voorstel meteen zitten.” Ondertussen werd het bestuur van de kersverse vereniging aangevuld met Jerry Desendre en Chris Debusschere. Peter van dienst is sportarts Christophe Depamelaere, die als voorzitter van Wingene Koers ook wat organisatorische ervaring kan voorleggen.

Gereanimeerd in ambulance

Het meterschap is voor Saghine Lampaert, de zus van Yves Lampaert. “Niet alleen is Saghine begaan met de wielersport, ik heb er ook een persoonlijke link mee”, aldus Marc, die verwijst naar zijn ongeluk na hartfalen achter het stuur in maart 2021. Hij moest gereanimeerd worden in de ambulance. “Saghine, die werkt als spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis, zat toen ook in de ambulance. Het is dus mee dankzij haar dat ik hier vandaag nog zit.”

Het eerste wapenfeit van de nieuwe vereniging wordt een wielerwedstrijd voor G-sporters op zondag 18 september. “We zijn volop bezig met de planning”, aldus nog Kenny Vangampelaere. “Het moet een mooie wielerdag worden met een randgebeuren voor jong en oud. Oorspronkelijk was het trouwens de bedoeling om de wedstrijd te laten opnemen in een G-sport criterium, maar daar waren we net te laat voor. Al hopen we daar vanaf volgend jaar verandering in te brengen.”