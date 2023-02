Nieuwe directeur voor Vrije Basisschool Sint-Jan

Barbaraar is op heden leerkracht in het 6de leerjaar van de Sint-Amandusschool in Meulebeke. Die vertrouwde stek ruilt ze eind februari in voor de wijkschool van Sint-Jan, die deel uitmaakt van scholengemeenschap Driespan. Ze neemt de taak van zorgcoördinator en pedagogisch directeur op zich en volgt daarmee Hannelore Demeulemeester op, die er sinds juni 2021 directeur was. Met een openpeuterdag op zaterdag 11 maart en een schoolfeest op zondag 26 maart staan er in Sint-Jan onmiddellijk al twee evenementen op de agenda.