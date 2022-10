Nieuw speelterrein Laurierstraat ingehuldigd

De inrichting van de groenzone in de wijk werd mee bepaald door de buurtbewoners via een inspraaktraject. “Er kwamen heel uiteenlopende ideeën naar voor, van zo goed als geen inrichting tot concrete voorstellen voor speeltoestellen”, zegt Jens Danneels (CD&V), schepen van Jeugd. “We vonden een evenwicht tussen het bestaande groene landschap en een leuke speel- en ontmoetingsplek. We plaatsten een aantal toestellen zoals een veerkip, schommel en glijbaan, maar er was ook voldoende aandacht voor natuurlijke elementen zoals een heuvel, een bloemenweide en extra bomen.”

Creatief duwtje in de rug

Nog nieuw is dat je sinds kort op nagenoeg elk speelterrein ‘speelimpulsborden’ kunt vinden, die kinderen uitdagen om verschillende opdrachten uit te voeren op het terrein. Zo kan je bijvoorbeeld de opdracht krijgen om met takken, bladeren of stenen een kabouterdorp te maken, of een parcours van toestel naar toestel. Bedoeling is om de creativiteit van de kinderen een duwtje in de rug te geven.