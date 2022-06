Nieuw dossier voor fietspad tussen Wildenburg en Beernem nog steeds on hold: “Mijn hart gaat sneller slaan als ik een vrachtwagen hoor achter me”

Schuiferskapelle Kapelse Wielerclub blaast 50 kaarsjes uit en wordt Koninklij­ke Wielerclub Kapelse Kameraden: “Vriend­schap is waar het om draait”

De Kapelse Wielerclub blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbij gaan. Weinig wielerclubs zingen het per slot van rekening zo lang uit. Liefst twee jaar lang worden verschillende activiteiten georganiseerd om die verjaardag in de verf te zetten. “In 1972 al was ons motto dat het plezant moest blijven. En dat zijn we in de voorbije halve eeuw nooit uit het oog verloren.”

22 juni