Nieuw cyclocrossparcours aan de Hoogweg ingereden: “Nieuwe naam van de site is een knipoog naar de geschiedenis”

De nieuwe site biedt plaats aan het bufferbekken, het mountainbike- en cyclocrossparcours en een hondenloopweide. De blikvanger is de heuvel waarrond het nieuwe cyclocrossparcours opgebouwd is. De aarde voor die heuvel werd uitgegraven bij de aanleg van het bufferbekken op de Ringbeek. Michael Vanthourenhout, die Wingense roots heeft en het parcours mee uittekende, kon er zaterdag niet bij zijn, maar het resultaat mag in elk geval gezien - en getest - worden.

Doorheen de dag waren er verschillende initiaties en kon jong en oud zich voor het eerst op het parcours wagen. Ook Luca Vanneste (7) testte z’n krachten. Sommige stukken waren nog net iets te pittig voor z’n leeftijd, maar dat drukte het enthousiasme niet. “We zijn thuis grote fans van Michael Vanthourenhout en van Wout Van Aert”, vertelt mama Evelien Abbeloos. Het jonge gezin woont in Wildenburg, op een steenworp van de ouders van Vanthourenhout. “Luca heeft al gezegd dat hij hier voortaan elke week wil komen trainen. Hij vindt het heel erg spannend.”

Knipoog naar de geschiedenis

De site aan de Hoogweg in WIngene heet voortaan 'De Blekerie'

Voor de naam van de nieuwe site had het gemeentebestuur een oproep gelanceerd naar namen. Uit 101 inzendingen werd uiteindelijk gekozen voor ‘De Blekerie’, een suggestie van heemkundige en oud-Wingenaar Jo Platteeuw. “Veel inzendingen hadden te maken met fietsen of cyclocross, maar de site bestaat uit meer dan louter het bikepark”, legt sportschepen Jens Danneels (CD&V) uit. “’De Blekerie’ is een ideale naam om de geschiedenis van het domein in ere te houden, want hier lag destijds de eerste industriële wasserij van Wingene. Doordat er daarvoor veel water nodig was, werd toen al een deel van de beek afgedamd. Dus toen was er hier zelfs ook al een soort bufferbekken.”

Eerste cyclocross

Het openingsweekend heeft nog wat moois in petto, want op zondag 12 februari zorgt Wingene For Cycling er voor de allereerste echte cyclocrosswedstrijd voor miniemen en aspiranten. Die wedstrijd belooft een succes te worden; “We zitten over alle categorieën heen aan 160 deelnemers”, klinkt het bij de wielerminnende vzw, die zaterdag ook de openingsreceptie in goede banen leidde. “Iedereen is welkom om te komen supporteren. Dit wordt ongetwijfeld het begin van een mooie traditie.”

Luca (7) testte zaterdag het cyclocrossparcours in Wingene uit

