Nieuw bestuur, nieuwe fanclub en nieuw lokaal voor amateurvoetbalclub Blue Stars

Na meer dan tien jaar gaf Jurgen Goeminne de voorzittersfakkel door aan Pieter Degraeve. “Het is mijn ambitie om te groeien tot een nog sterkere dynamische club zowel op het veld als naast het veld”, aldus Degraeve. “Aangezien ikzelf nog actief speler ben, weet ik goed wat er leeft in de spelersgroep en wil hier maximaal op inspelen. Daarnaast heb ik het geluk in een ervaren bestuursploeg terecht komen die staat voor continuïteit en structuur en dat al 48 jaar lang.” Het bestuur nam ondertussen ook afscheid van Gino Schepens (27j bestuurder), Dirk Cools (10j bestuurder) en Stefaan Carrein (9j bestuurder) en wenst hen uitdrukkelijk te danken voor hun engagement de voorbije jaren. Wies De Rammelaere en Nick Schotte vervoegen het bestuur.

‘Clubgevoel’

Nog nieuw is dat de Blue Stars vanaf dit jaar niet langer het cafetaria van De Alk gebruiken als uitvalsbasis, maar wel café De Hoeve, uitgebaat door de Vetpompe. “Het was al lang een droom om in een eigen uniek clublokaal te kunnen verpozen”, aldus het bestuur. “We zijn altijd verwend geweest in de cafetaria, maar die plek dienden we altijd te delen met bezoekers van het zwembad, wat het ‘clubgevoel’ niet altijd ten goede kwam. Al zullen we uitbater Ruben altijd dankbaar zijn voor de voorbije jaren.”