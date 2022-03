Nestkastje voor torenvalk op bedrijventerrein Hille

De broedkast staat op een paal van vijf meter in de open groenzone van het terrein. Een torenvalk bouwt namelijk zelf geen nest maar gaat op zoek naar een oud nest, gebouw of kast, liefst in een open of halfopen landschap. Omdat de natuurlijke broedplaatsen elk jaar afnemen, sprong WVI in de bres. Op meer dan tien verschillende bedrijventerreinen werden of worden er kastjes voorzien, waaronder in Hille. “Aangezien een torenvalk broedt tussen april en juli zijn we mooi op tijd voor het nieuwe broedseizoen”, aldus milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Er werd ook gelet op de afstand tot de bedrijven, zodat beide partijen ongestoord naast elkaar kunnen aanwezig zijn.”