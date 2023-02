Natuurliefhebber Joseph (84) breidt privébos uit met 3.150 bomen: “Helpende handen voor het onderhoud zijn meer dan welkom”

Het bos werd in 1913 gekocht door Joseph-Laurent Verkest en is sindsdien altijd in de familie gebleven. “Mijn grootvader heeft het gekocht op de dag dat mijn vader geboren werd”, vertelt Joseph. “Hij was een fervent jager en in jachttermen had hij een ‘doublé’ geschoten. Een bos en een zoon in één klap erbij. Later heb ik er een deel van geërfd en een ander stuk heb ik aangekocht in de jaren negentig. Sinds mijn pensioen (Joseph runde een brouwerij en een drankcentrale en had later ook een danscafé in Wingene) kom ik hier zowat wekelijks. Niet om te wandelen, maar vooral om te werken.”

Quote Weet je dat het Belgische leger zich hier in 1945 verschanst had voor de Duitsers? De Duitsers hebben hier toen bommen gegooid. Het was gelukkig vochtig, want voor hetzelfde geld was het bos toen helemaal afgebrand” Joseph Verkest

Want in het onderhoud van een bos kruipt wel wat tijd. “Centraal ligt een grote open plek van 1,4 hectare die ik tot twee jaar geleden verpachtte aan oud-burgemeester Willy Persyn, die er koeien op had staan. Weet je dat het Belgische leger zich hier in 1945 verschanst heeft voor de Duitsers? De Duitsers hebben hier toen bommen gegooid. Het was vochtig en het bos zelf is toen gelukkig niet helemaal afgebrand. Maar op de plek waar de bommen neerkwamen, hebben we na 1945 heel wat nieuwe bomen aangeplant. En nu het contract met de pachter is afgelopen, besloot ik het open weiland ook te bebossen. Ik schakelde een bedrijf in en vorige week zijn er hier 3.150 bomen de grond ingegaan. Ooit zal deze plek helemaal bebost zijn. Alles heb ik zelf betaald. Zie het als mijn manier om een steentje bij te dragen aan de natuur. Want heel erg veel bos hebben we hier niet in West-Vlaanderen.”

Natuur baas laten zijn

“Of ik zelf net als mijn grootvader ook jaag? Nee. Ik heb het een paar keer gedaan, maar ik zie de dieren liever lopen dan dat ik erop schiet. En er zitten er hier wel wat. We hebben op verschillende plaatsen in het bos camera’s hangen die beweging detecteren. Er zitten heel wat hazen, een vijftal reeën en zeker ook een vos in de Veldekens. Die probeer ik zo weinig mogelijk te storen. Je moet de natuur de baas laten zijn. Daarom laat ik hier ook slechts uitzonderlijk wandelingen toe.”

Al is Joseph wel bereid een uitzondering te maken voor wie zich mee inzet voor het behoud van het bos. “Ik ga er zo lang mogelijk zelf in werken. Maar ik ben ondertussen wel al 84 jaar oud. Daarom heb ik een rekening geopend op naam van de Egemse Veldekens en ben ik op zoek naar sponsors. Zo kan er een soort fonds opgebouwd worden waarmee men dan na mijn dood dit bos kan blijven onderhouden. En iedereen die een steentje bijdraagt, hoe groot of hoe klein ook, trakteer ik met plezier op een boswandeling.”

Wie Joseph wil steunen, kan een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer van ‘Het Bos Egemse Veldekens’, BE56 0019 4365 6088. Ook wie mee het bos wil helpen onderhouden, is welkom.

Volledig scherm Joseph (84) plantte 3.150 bomen en struiken in z'n ‘Egemse Veldekens’: © Sam Vanacker

