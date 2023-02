Na dodelijk ongeval driegt bekende staalplatenfirma Joris Ide halfjaar dicht te moeten: “Meer dan één derde van machines is nog niet in orde”

Tielt Paul Bekaert schenkt zestiende-eeuw­se documenten van familie Van Zantvoorde aan stadsar­chief: “Belang van die familie mag niet onderschat worden”

Advocaat Paul Bekaert heeft ruim tachtig stokoude historische documenten - de oudste akte is een perkament van een slordige vijfhonderd jaar oud - aan het stadsarchief van Tielt geschonken. Het gaat om archiefstukken van het steenrijke geslacht Zantvoorde, dat destijds in het herenhuis woonde waar Bekaert vandaag zijn praktijk heeft. Opmerkelijk detail is dat Bekaert de stukken eigenhandig in 2015 ontdekte in een keldertje in Ukkel.

