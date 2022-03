N-VA Wingene-Zwevezele kiest nieuw bestuur

Ardooie Nieuwe speel­plaats en logo voor GBS De Zonnebloem

Gemeentelijke Basisschool De Zonnebloem zit deels in het nieuw. Naar aanleiding van de Fancy Fair in de school langs de Hemelstraat werden zondag een nieuwe website en een nieuw logo gelanceerd. Ook werd de nieuwe kleuterspeelplaats er officieel geopend. “Al in 2019 startte de Vlaamse overheid een project voor het vergroenen en beweegvriendelijker maken van speelplaatsen”, vertelt directeur Jan De Decker. “Via die weg verkregen we een subsidie van 15.000 euro, het maximumbedrag waar slechts enkele scholen konden van genieten maar dat we te danken hadden aan ons sterk dossier.” Dankzij extra financiële steun van de Vriendenkring, Cera en het gemeentebestuur kon de kleuterspeelplaats effectief getransformeerd worden. “De leerlingen tekenden hun droomspeelplaats, de ouders kregen inspraak en het plan werd geboren.” Er verscheen extra groen en tal van speelelementen.

27 maart