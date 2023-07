N-VA deelt terug streekbier aan iedereen die de leeuwenvlag uithangt op 11 juli

Margaretha­ker­mis krijgt vuurshow in plaats van vuurwerk

Lichtervelde viert tussen zaterdag 22 juli en dinsdag 25 juli terug de Margaretafeesten, beter bekend als de Margrietekermis. Traditioneel is dat een topweekend in de vakantie. Dit jaar is er geen vuurwerk op zaterdag, maar wordt er gekozen voor een vuurshow.