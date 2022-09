Milieuraad zoekt kandidaten voor Groene Pluim

Brugge Ondanks minder goede weer werd Sint-Kruis Kermis een voltreffer: “Dankzij ons gevarieerd programma lokken we altijd veel volk”

Zaterdag waren de regenbuien een spelbreker tijdens de rommelmarkt op Sint-Kruis Kermis maar zondag bleef het gelukkig droog en daardoor kwam opnieuw een pak volk naar de Moerkerksesteenweg. Séraphin Boúúaert, voorzitter van het Feestkomité Sint-Kruis, is een tevreden man: “Het weer hebben we natuurlijk niet in de hand maar dankzij ons gevarieerd programma slagen we er toch steeds in om bezoekers te overtuigen naar ons evenement af te zakken.”

18 september