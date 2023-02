Maria Vanhoutte viert 100ste verjaardag

Maria is een geboren en getogen Wingense. Ze groeide op in de Kapellestraat in een gezin met zes kinderen. In 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, trouwde ze met Achiel Verhoye. Maar het huwelijksgeluk was van korte duur. Achiel overleed vier jaar later. In 1951 hertrouwde Maria, met Jerome Sabbe. Samen werkten ze op de boerderij. Na haar pensioen verhuisde Maria naar de Leenmolenstraat, waar ze tot haar 98ste woonde. Maria was jarenlang actief binnen de KLV en hield erg van breien. Twee jaar geleden trok ze bij haar dochter Jeannine in. “Het is de kring van het leven”, aldus burgemeester Lieven Huys (CD&V), die de jarige zaterdag samen met het schepencollege een bezoekje bracht. “Vroeger zorgde zij voor haar dochter, en nu zorgt haar dochter voor haar.”