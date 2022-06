Marcella mag honderd kaarsjes uitblazen

De kersverse eeuwelinge werd in 1922 geboren op de Ratte. Ze trouwde in 1945 met haar geliefde Marcel. Het koppel verhuisde naar de Hille, waar Marcella liefst zes kinderen grootbracht. Als huisvrouw hield ze van taarten bakken en koken, niet alleen voor haar kinderen, maar later ook voor de negen kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen. Ze stak graag de handen uit de mouwen en hield van reizen, terwijl Marcella ook een tijdlang voorzitter was van de KAV (thans Ferm).