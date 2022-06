Man die stierf in Harelbeeks station, is 45-jarige Wingenaar

Roeselare Broer minderjari­ge overvaller Lidl riskeert 24 maanden cel voor mededader­schap: “Ze hebben de overval samen beraamd”

De broer van de minderjarige jongen die op 20 maart vorig jaar een gewapende overval pleegde in de Lidl in Roeselare, riskeert 24 maanden cel. Volgens het Openbaar Ministerie kocht hij niet alleen het wapen aan, maar beraamden ze ook samen de overval en is er sprake van mededaderschap. “Zo’n vordering is er over, die plannen hebben ze nooit gemaakt”, pleit zijn advocaat Jean-Marie De Meester.

17:51