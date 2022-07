Man (25) lichtgewond na buiteling in de gracht

Een 25-jarige man uit Wingene reed iets voor 12 uur in een Peugeot 208 GT Line in de Romerijstraat, op het gehucht Wildenburg, in Wingene. Om een nog onbekende reden verloor hij de controle over zijn stuur. In een bocht naar rechts raakt hij links van de weg af. De Peugeot komt in de gracht terecht, gaat over de kop en komt tot stilstand op z’n linkerflank. De bestuurder liep lichte verwondingen op, hij klaagde van pijn aan een arm. Omdat gevreesd werd dat de man gekneld zat in zijn voertuig, werd de brandweer opgeroepen. Een technische bevrijding bleek echter niet nodig. De blussers staken wel een handje toe om de man uit de gekantelde wagen te halen. Hij werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.