Lucia blaast 100 kaarsjes uit

Lucia is geboren en getogen in Wingene. Haar zus Maria was hoedenmaakster, terwijl Lucia als zelfstandig naaister een eigen winkeltje runde. Kinderen heeft ze niet. Ze stond in de winkel tot aan haar zeventigste verjaardag, terwijl ze ook haar hele leven bijzonder toegewijd voor haar ouders zorgde. Ze hield ook van bakken en bakte elke week een taart. Op latere leeftijd kon ze rekenen op vrijwilligers en mensen van Familiezorg. Ze is erg gelovig en ging vroeger regelmatig op bedevaart naar Lourdes. Nu geniet ze van haar oude dag in een van de assistentiewoningen in Villa Amphora. “Hoe het komt dat ze nog steeds in zo’n goede gezondheid is op haar honderdste? “Dat is de schuld van de dokter”, zegt Lucia.