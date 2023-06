LEVENSVERHAAL - Gezin van schepen Hedwig verliest jongste zoon Pallieter in de Alpen: “Als er een nieuw werkwoord mag uitgevonden worden voor ‘genieten door te delen’, laat het dan zijn naam dragen”

Tijdelijke verkeers­maat­re­ge­len voor passage Euro Shop Elfsteden­ron­de

De Euro Shop Elfstedenronde passeert op zondag 11 juni door Pittem. De renners worden rond 11.30 uur in de gemeente verwacht. Ze komen vanuit Tielt en rijden via de Tieltstraat, Ringlaan R. De Paepe, Stationsstraat, Joos de ter Beerstlaan en de Lichterveldestraat richting Ardooie. Dit gaat gepaard met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. Vanaf 11.30 uur tot na het einde van de doortocht - omstreeks 14.30 uur - geldt er een parkeerverbod langs beide kanten van de rijbaan in de Tielstraat vanaf het kruispunt met de Grensstraat tot aan het kruispunt met de Koolskampstraat, in de Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Tieltstraat tot aan het kruispunt met de Joos de ter Beerstlaan, in de Joos de ter Beerstlaan vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Brugsesteenweg en in Lichterveldestraat vanaf het kruispunt met de Brugsesteenweg tot aan het kruispunt met de Pompoenstraat.