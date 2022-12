Leef je uit op de mountainbike door de bossen van Wingene

Schuiferskapelle Natuurpunt teleurge­steld dat plantpro­ject in Schuifers­ka­pel­le afgeblazen werd

Tijdens de Dag van de Natuur had Natuurpunt De Torenvalk niet alleen in het Walbos in Kanegem, maar ook in Schuiferskapelle een plantproject gepland. Er zou een haag aangeplant worden langs een trage weg, maar na een discussie met de eigenaars over de ligging van de perceelsgrenzen werd dat project geschrapt.

30 november