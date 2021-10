Laatste wens van terminaal zieke Melissa (35) in vervulling: “Blij dat ik mijn zonen nog eens zag voetballen”

Ruddervoorde 92-jarige vrouw sterft aan verwondin­gen na zware woning­brand

11:45 Een 92-jarige vrouw is zondagmorgen om het leven gekomen na een zware brand in haar woning in de Sasputstraat in Ruddervoorde. Slachtoffer Jeanne Vandekerckhove werd nog zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis maar daar stierf ze aan haar verwondingen. De woning is volledig uitgebrand.