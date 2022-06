Koppel wint reischeque van 2.500 euro bij wedstrijd Caerels Woonklaar

Zwevezele Zaakvoer­ders Lipcas vastbera­den na monster­brand: “Een levenswerk geef je niet uit handen, tegen eind dit jaar willen we weer pannenkoe­ken bakken”

De familie Casteleyn-Lips is niet van plan het hoofd te laten hangen na de brand die woensdagnamiddag hun bedrijf in Zwevezele in de as legde. “Vorig jaar verloren we ons kleinzoontje, nu maken we dit mee. Maar we zullen hier sterker uit komen, samen met onze medewerkers. Lipcas blijft bestaan”, zegt Peter Casteleyn (59).

2 juni