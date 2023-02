KIJK. Zwevezele gaat massaal uit de bol tijdens carnaval: 15.000 toeschouwers genieten van 53ste stoet

In Zwevezele hebben 15.000 toeschouwers zondag genoten van de 53ste carnavalsstoet, de eerste sinds 2020. De carnavalisten lachten onder andere met de fusie tussen Wingene en Ruiselede, droegen de Britse Queen ten grave en feestten zoals in de Zillion. Ondertussen wees een groep lokale landbouwers via affiches op het belang van hun sector. Geert Styl, voorzitter van de Orde van de Bolhoed, genoot voluit van het kleurrijk gebeuren. “Dit doet zo’n deugd aan mij’n hart.”

Zwevezele bewees zondag dat carnaval er in het bloed zit. Na een stormachtige editie in 2020 en twee afgelaste edities door corona mocht de Orde van de Bolhoed eindelijk nog eens een normale carnavalsstoet organiseren. 41 groepen schreven zich in, samen goed voor 1.400 feestneuzen, die Zwevezele bedolven onder honderden kilo’s confetti.

Traditioneel is de Zwevezeelse stoet een actuele stoet en ook dit jaar moesten carnavalisten niet ver zoeken naar inspiratie. De Feestneuzen vonden die zelfs in eigen gemeente en namen de nakende fusie tussen Wingene en Ruiselede op de korrel. “Al sinds november zijn we aan het bouwen aan ons paard van Troje, inclusief glijbaan in de buik”, vertelt Koen Verhaeghe, die voor de gelegenheid uitgedost was als de Wingense burgemeester. “We vragen ons af of de fusie synoniem staat met het binnenrollen van dit paard in Wingene of Ruiselede. Verder hebben we ook een groep Griekse soldaten bij. De ene draagt het wapenschild van Wingene, de andere van Ruiselede. En natuurlijk is ook de vrouwelijke burgemeester van Ruiselede present.”

Volledig scherm De Feestneuzen lieten zich inspireren door de fusie tussen Wingene en Ruiselede. © Maxime Petit

De Queen leeft

De D’ulle Rokken zochten het iets verder, aan de overkant van het Kanaal, waar in september 2022 Queen Elisabeth overleed. “Wij hebben het carnaval de voorbije jaren enorm gemist en halen nu onze schade dubbel en dik in”, lacht Danielle Vanhove. Ze bouwden hiervoor Westminster Abbey na. “Onze act kreeg de naam ‘God saves the Queens’. We beelden dan ook niet zomaar de uitvaart van de Queen uit, maar laten haar en zelfs Freddy Mercury van de band Queen verrijzen.”

Volledig scherm De D'Ulle Rokken lieten de Queen, en Freddy Mercury, verrijzen. © Maxime Petit

Stil protest

De aandachtige toeschouwer kon ook niet naast de affiches kijken waarmee de meeste tractoren getooid waren. Die droegen slogans als ‘carnaval zonder trekker is als een slip zonder rekker’, ‘ingevoerd eten daar moeten wij niets van weten’ en ‘boer verdwijnt, armoede verschijnt’. “Het is onze manier om in stilte protest te voeren”, vertellen enkele lokale landbouwers, die liever anoniem blijven. “We werden geïnspireerd door het initiatief Boerentrots en ook tijdens de carnavalsstoet in Gullegem vandaag worden gelijkaardige affiches verdeeld. Daarmee willen we aangeven dat onze maatschappij verloren is zonder lokale voedselproductie, maar gelijktijdig willen we er op wijzen dat wij als landbouwer ook op andere vlakken belangrijk zijn. Want wat met carnaval zonder tractoren die de wagens trekken? Of zonder loodsen waar de wagens gebouwd worden?” Ook enkele deelnemende groepen zetten trouwens de onzekere toekomst van de landbouw in de kijker.

Volledig scherm Lokale landbouwers hielden een stil protest via affiches aan de tractoren. © Maxime Petit

Maar ook Khaleesi uit Game of Thrones, The Flinstones, Frank Vanderstraeten van de Zillion en de de Meilandjes tekenden present in Zwevezele, waar ook gezwommen werd in Bacardi Lemon, men bleef hangen met Margriet Hermans, blind trouwde,... Het publiek genoot met volle teugen. “Mijn partner Dieter is afkomstig van Zwevezele, maar voor mij en mijn kindjes Mats (2) en Nel (4) is het de eerste keer dat we naar het carnaval komen”, vertelt Xanthine. “Het is echt genieten. We hebben ons ook kleurrijk uitgedost en gisteren zelfs thuis al een themafeestje georganiseerd. We hebben allen de smaak ook duidelijk te pakken.”

Bedankingen

Ook de organisatie blikt tevreden terug. “Een vlekkeloze stoet en een grote opkomst, de brandweer spreekt van 15.000 aanwezigen. Daar konden we alleen maar van dromen”, glundert Geert Styl van de Orde van de Bolhoed. “Ik ben een gelukkig man. Zwevezele heeft er lang moeten op wachten, maar de 53ste editie van het carnaval was een schot in de roos. Dat veel mensen ons zijn komen bedanken omdat we na de verplichte pauze dit toch opnieuw organiseren is de ultieme kers op de taart.”

Volledig scherm Het carnaval in Zwevezele was een schot in de roos. © Maxime Petit

