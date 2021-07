Jonge ouders verliezen peuter Leander, artsen staan voor raadsel: “’s Morgens flink aan het spelen, nog geen dag later in kunstmatige coma”

“Leander was een droom van een baby. Na drie weken al sliep hij door, hij at en dronk altijd flink en het was ook een sterk kindje. Hij ging slapen met een glimlach en stond ‘s morgens ook weer op met een lach op zijn gezichtje”, vertelt Lore. Ze is al zes jaar getrouwd met Ruben Casteleyn en samen runnen ze pannenkoekenbedrijf Lipcas in Zwevezele. Op 17 maart 2020, net na de eerste lockdown, werden ze voor het eerst ouders. “We waren zo gelukkig met Leander, door corona hebben we nooit een babyborrel kunnen geven, maar in de zomer van 2020 hebben we wel een klein doopfeestje gehouden met de grootouders. Al hebben zijn meme en pepe hem helaas nooit in hun armen kunnen houden.” Ruben en Lore waren voorzichtig met hun contacten, maar in maart liep het jonge gezin corona op. Leander en zijn mama waren amper ziek. “Leander was er na drie dagen al terug door. Hij groeide goed en was gezond. Af en toe liep hij wel een oorontsteking op en kreeg hij koorts. Zoals elk kindje van die leeftijd. Dan gaven we hem koortswerende middelen en als de koorts aanhield, dan gingen we naar de dokter. Het eerste jaar zijn we wel een paar keer in het ziekenhuis geweest met Leander, maar telkens kwam het goed.”