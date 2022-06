Jeugdraad stuurt Warme William op roadtrip door Wingene

Roeselare Stadslogo in regenboog­kleu­ren siert Muntplein

Met de 90e Batjes in het vooruitzicht wordt het centrum van Roeselare in z’n mooiste en kleurrijkste kleedje gestopt. De centrumstraten werden opgefleurd met Batjesvlaggen, vorige week werd de totaal vernieuwde Jan Mahieustraat als aangename winkelwandelstraat geopend en woensdag kreeg ook het Muntplein een makeover. Op het plein, net voor ARhus en naast het monument Fantasia, werd het logo van de stad geschilderd. Die gigantische R werd bovendien in de regenboogkleuren gerealiseerd, een knipoog naar de koers die één van de speerpunten is van de stad der wereldkampioenen.

9:19