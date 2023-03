“Je bent een demon en moet dood”: 30 maanden cel voor dertiger die kameraad met aardappelmes in de nek steekt

Sommigen zijn amper 14, maar deze landbou­wers in spe spreken klare taal over hun onzekere toekomst: “De boeren­stiel is het mooiste wat er is, wij doen voort!”

Het stikstofakkoord, de protesten, het succes van de BoerBurgerBeweging in Nederland: de landbouwsector staat in vuur en vlam. En dat ontgaat ook de landbouwers van morgen niet, de jongeren die bewust kiezen voor een leven op het veld of tussen de varkens. Ook in het land- en tuinbouwinstituut in Oedelem - een van de grootste in de regio - is de heisa hen niet ontgaan: “Maar boeren zullen altijd nodig zijn", weten ze.