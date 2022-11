Inhoud container vat vuur aan opvangcentrum Rode Kruis, brand snel onder controle

De oproep liep even voor 19.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Bij aankomst stelden de blussers vast dat er in een afvalcontainer ter hoogte van het opvangcentrum van het Rode Kruis, een kleine brand woedde. Het vuur was in een handomdraai onder controle, de schade is gering. Hoe het brandje precies ontstond, is niet duidelijk.