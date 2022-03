Idelco bouwt Mechels nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen: “Familie Ide en vrienden financieren een kwart zelf”

Ruiselede Elise (24) is beste jonge sommelier van België: “Ik oefen na de service in de brasserie”

Elise De Waele (24), die in haar thuisdorp Brasserie Ruislé runt, heeft de eerste plaats veroverd op de sommelierwedstrijd van de Chaîne des Rotisseurs in Knokke. Dat betekent dat ze de beste jonge sommelier van ons land is en straks de Belgische eer mag verdedigen in Duitsland.

16:59