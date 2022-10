Huwelijksbootje Roger en Antoinette vaart 60 jaar

Roger (83) werd in Wingene geboren op den Ondank en liep school in de Visitatie. Toen hij veertien jaar oud was, ging hij werken in Den Eikel. Na 38 jaar verkaste hij naar de firma Vanackere. Ook Antoinette (81) groeide op in de den Ondank en liep net als Roger school in de Visitatie. Ze leerden elkaar kennen omdat de broer van Antoinette een vriend was van Roger. De vonk sloeg over en op 28 september 1962 gaven ze elkaar het jawoord. Ze kregen samen een dochter, die op haar beurt voor twee kleindochters zorgde. Het koppel woont samen in de Nieuwstraat en runt er samen het huishouden.