Huwelijksbootje Herman en Rita vaart 60 jaar

Herman (84) groeide op in Wingene in een landbouwersgezin. Na zijn legerdienst werkte hij 12 jaar bij bij tuinbouwer Deserranno, daarna werkte hij tot aan zijn pensioen bij betoncentrale Devooght in Gent. Ook Rita (78)is afkomstig van Wingene en werkte samen met haar zus in café De Reisduif, dat uitgebaat werd door hun moeder. In dat café leerden Herman en Rita elkaar ook kennen. Na hun huwelijk gingen ze er ook even wonen, om vijf jaar later naar een eigen woning in de Egemstraat te verhuizen. De moeder van Rita verhuisde mee. Het koppel woonde er 53 jaar. Twee jaar geleden betrokken ze een appartement in de Oude Bruggestraat. Ze kregen twee dochters, die voor vier kleinkinderen zorgden. Ondertussen zijn er ook al vier achterkleinkinderen.