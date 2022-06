Huwelijksbootje Georges en Cecile vaart 60 jaar

Georges (85) is afkomstig van Zwevezele, Cecile (83) groeide op in Hertsberge. De twee kenden elkaar al van in de lagere school en ze traden op 22 juni 1962 in het huwelijksbootje. Ze gingen samen in Ruddervoorde wonen, maar verhuisden in 1984 naar een nieuw huis in de Ruiseledesteenweg. Georges werkte tijdens zijn actieve carrière aan landbouwmachines bij verschillende firma’s. Hij en Cecile houden van kaarten, scrabbelen en fietsen met Okra en gaan heel regelmatig samen naar zee. Georges verzorgt nog steeds zelf paarden en maakt er rondritjes mee met de kar. Het diamanten koppel heeft twee dochters en de stamboom werd aangevuld met drie kleinkinderen. Ondertussen mochten ze ook al een eerste achterkleinkind verwelkomen, terwijl er nog een tweede op komst is.