Huwelijksbootje Daniel en Elza vaart 60 jaar

Sofie start nieuwe ‘Makershoe­ve’ op in Gits: “Genieten door te delen was niet voor niets het motto van mijn schoon­broer Pallieter”

Op zoek naar een ‘ander’ verjaardagsfeestje of een originele workshop? Met haar nieuwe ‘Makershoeve’ biedt creatieve duizendpoot Sofie Viaene sinds kort opmerkelijke workshops, feestjes en (dag)kampjes aan voor kinderen in Gits. “Alle opdrachtjes zijn zelfbedacht en aangepast aan de wensen van de jarigen. We zijn pas gestart, maar nu al merken we dat er erg veel interesse is.”