Honderd biggen overleven brand in stal in Wingene

Beveren Plus Dertien Beveren viert 25-jarig bestaan met feestweek­end

Jeugdbeweging Plus Dertien Beveren is 25 jaar jong en viert dit met een feestelijke driedaagse op een festivalterrein aan de Jonkersstraat. Op vrijdag 6 mei kan je er vanaf 16 uur rustig uitblazen na een stressvolle werkweek of een lastige week op school tijdens de afterwork drink. Vanaf 19 uur is het er genieten van een ruime selectie van lokale maar ook klassieke bieren tijdens de streekbierenavond waar om 20 uur ook een beerpong toernooi start. Op zaterdag 7 mei is er de derde editie van BVB Festival. Onder meer Dennis Cartier, Manuals en Mr. Majar zorgen er voor de muziek. Op zondag 8 mei, Moederdag, tot slot wordt het feestgedruis afgesloten met een sneukelroute die die heel wat lekkers garandeert voorzien door de lokale handelaars. Deelnemen kan van 13 tot 20 uur. Meer info en tickets via https://bvbfestival.be/.

7:50