Hinder in Koolskampstraat door vernieuwen waterleiding

De werken zullen in twee fases verlopen. Eerst wordt gewerkt vanaf de gemeentegrens met Ardooie in de richting van het kruispunt met de Koolskampstraat en het Marktplein. Rond 17 april start dan een tweede fase, waarbij op het grondgebied van Ardooie gewerkt in de richting van Wingene, vanaf de Zwevezeelsestraat 15. Tegen eind augustus moeten de werken achter de rug zijn. Tijdens de werkzaamheden regelen mobiele verkeerslichten het verkeer in de Koolskampstraat. Het verkeer moet er door op één rijstrook. Fietsers kunnen omrijden via de Schoolstraat, Joostraat en Schaapbrugstraat.