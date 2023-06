Hillefisters doen gooi naar eeuwige roem met appelcake van vier vierkante meter: “Deurstijl zal wellicht gesloopt moeten worden om de bakvorm buiten te krijgen”

Eerste West-Vlaam­se bewegwij­zer­de skeelernet­werk opent op 10 juni

Als alles op wieltjes loopt opent op 10 juni het eerste recreatieve bewegwijzerde skeelernetwerk in West-Vlaanderen. In totaal zal het netwerk meer dan 450 kilometer aan routes tellen, verdeeld over 37 lussen in 16 gemeenten. Ook in Tielt komen er twee lussen.