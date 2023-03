Herinrichting Wildenburg als nieuwe groene toegangspoort tot Bulskampveld start in april: “Nieuwe elementen die Wildenburg nog aantrekkelijker, veiliger en groener maken”

Op 17 april starten de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Wingene met herinrichtingswerken in Wildenburg. Blikvanger wordt de aanleg van een nieuw fietspad van 1 kilometer achter de bebouwing langs de Beernemsteenweg. Dat pad zal de kerk, de begraafplaats, de nieuw aan te leggen onthaalparking, de school en het plaatselijk bedrijventerrein met elkaar verbinden. Op 22 maart is er een infomarkt over de werken gepland.

De eerste ontwerpen voor de herinrichting van Wildenburg als bijkomende toeristische toegangspoort tot landschapspark Bulskampveld dateren al uit 2019. Toen al werd besloten dat Wildenburg na de heraanleg van de Beernemsteenweg een flinke facelift zou krijgen. 2,5 hectare grond werd ondertussen aangekocht en volgende maand gaan de effectief werken van start. “Wildenburg krijgt heel wat nieuwe elementen die het nog aantrekkelijker, veiliger en groener zullen maken”, aldus Wingens schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “Dat komt zowel de inwoners ten goede als de mensen die van verder komen en binnenkort in Wildenburg kunnen parkeren om het landschapspark Bulskampveld te bezoeken.”

Nieuwe fietsverbinding

De kerkomgeving wordt volledig heringericht. Achter de kerk wordt een kleine waterdoorlatende parkeerplaats aangelegd, ingebed in nieuw groen, met zitbankjes en een infobord. De weg tussen de kerk en de private Kasteeldreef wordt tot aan het kerkhof in twee stroken beton aangelegd en opgevuld met waterdoorlatende kasseien in natuursteen. Vanaf het kerkhof tot de Polderdreef wordt het fiets- en wandelpad aangelegd in een dichte gebruiksvriendelijke grijze betonverharding van drie meter breed. Die nieuwe fietsverbinding wordt ook geïntegreerd in het fietsknooppuntennetwerk Bulskampveld.

Volledig scherm Aangezien de werken zich vooral aan de achterkant van de kerk en ter hoogte van de begraafplaats situeren, zal de hinder voor het verkeer beperkt zijn. © Fotograaf Florian

Onthaalparking en picknickzone

Ook de begraafplaats van Wildenburg krijgt een eigentijds jasje. Grote delen worden onthard en vergroend. Er komt een groene picknickzone en de ingang zal aan de oostelijke kant aansluiten op de nieuwe parking die aan de Steenovendreef komt, ter hoogte van het Beenhouwerietje. Een deel wordt aangelegd met grindgazon en er komt ook een onthaalpunt met een infobord en een fietsenstalling van het landschapspark. De grondoverschotten die vrijkomen bij de werken zullen worden verwerkt op enkele nattere akkers in de buurt. Achter de basisschool komt voorts ook een avontuurlijke speelplaats met een trapveldje, terwijl er ook een natuureducatieve poel met houten vlonder komt. Ter vervanging van de huidige ingebuisde gracht komt tot slot een open waterloop, zodat meer oppervlaktewater gebufferd en geïnfiltreerd kan worden.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de nieuwe speelzone in Wildenburg © VLM/Antea

1,8 miljoen euro

Alles samen hebben de werken een kostenplaatje van 1,8 miljoen euro. De VLM kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 886.838 euro voor de terreinwerken, Wingene betaalt 886.838 euro, de provincie West-Vlaanderen 75.000 euro en Fluvius 20.129 euro. Het einde van de werken is voorzien in de lente van 2024. De hinder tijdens de werken blijft beperkt. Wie meer info wil over de werken of de plannen wil inzien, kan op 22 maart vanaf 16.30 uur terecht in de Vrije Basisschool voor een infomarkt. Inschrijven kan via www.wingene.be/inschrijven-infomarkt-wildenburg.

We geven nog even mee dat er in 2021 ook aan Beernemse kant een nieuwe parking geopend werd. Het sluitstuk tussen de twee toegangspoorten in Wildenburg en Beernem had een nieuw vrijliggend, veilig fietspad moeten worden, maar dat dossier raakte zoals eerder bericht (nog) niet echt van de grond.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.