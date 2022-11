Heemkring Ons Wingene viert 25ste verjaardag met bijzondere editie van jaarboek

Ons Wingene werd op 13 december 1997 boven de doopvont gehouden en zat sindsdien op drie verschillende locaties. Thans is de uitvalsbasis van de heemkundigen het voormalige rustoord in de Hoogweg. “In de voorbije kwarteeuw bouwden we een uitgebreid documentatiecentrum op, organiseerden we vijftien tentoonstellingen en publiceerden we in totaal meer dan 4.500 pagina’s”, weet voorzitter Lieven Lams. “Speciaal voor de jubileumviering werken we aan een bijzondere editie van ons jaarboek.”

‘Naar Amerika’

Dat 25ste jaarboek zal ongeveer 300 pagina’s tellen, ruim dubbel zo veel als gewoonlijk. Het onderwerp is de migratie naar de Verenigde Staten en Canada tussen 1840 en 1940. “Gastauteur Paul Vanlaere gaat in het boek dieper in op de 3.500 Wingenaren en Zwevezelenaren die in die periode emigreerden. Hij belicht wie deze avonturiers waren, wat hun beweegredenen waren en hoe het hen vergaan is in Amerika. Het geheel wordt rijkelijk geïllustreerd met foto’s, documenten en grafieken en wordt afgesloten met een alfabetische namenlijst van alle emigranten.”

Samen met de voorstelling van het nieuwe jaarboek wordt ook een gelegenheidstentoonstelling geopend in de gangen van het gemeentehuis. Di zal gratis te bezichtigen zijn op 26 en 27 november en op 3 en 4 december, telkens van 14 tot 17 uur. Ook in de voormiddag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan je er een kijkje nemen. Jaarboek 25 kan tot 5 november besteld woorden aan voorverkoopprijs van 29 euro via OnsWingene@gmail.com. Daarna betaal je 35 euro.

